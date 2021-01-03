比特幣升破33000美元　一年飆3.7倍

虛擬貨幣「一哥」比特幣踏入2021年升勢持續，據CryptoCompare數據顯示，比特幣價格首次升破33,000美元，高見33,300美元水平，再刷新紀錄；暫於32,760美元水上落，升幅超過11%，市值突破6,000億美元(約46.8萬億港元)。

比特幣去年升勢凌厲，年初時僅約7,000美元，12月中開始直線飆升，短短半個月大漲5成；而現價較去年同期升幅超過3.7倍，令很多市場人士擔心高處不勝寒。

分析員已不敢為比特幣估頂，原因投資者在「怕執輸」的心態驅使下入市，推升比特幣價格。美國方舟投資創辦人Catherine Wood早前曾預測比特幣報價終將攀升至50萬美元。Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen對客戶表示，比特幣可能是平衡投資組合的方式之一。

然而，各國政府及央行開始回應虛擬貨幣「狂潮」。美國財政部上周四(31日)公布，擬再出招針對虛擬貨幣，要求虛擬貨幣錢包持有者需向財政部申報。另外，不少央行已研究推出自家的數碼貨數，或為取締一如比特幣的虛擬貨幣鋪路。

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