【星期一‧炒啲乜】新年新開始　調整投資心態方為上策？

已經踏入2021年了，無論去年的投資成績是好是差？相信散戶首要做到「忘記背後，努力面前」，才是新一年最實際的投資心法。

綜觀去年底，美中港股市收爐前表現皆不錯，以美股為例，市場憧憬新冠肺炎疫苗逐步推廣，以及9,000億美元額外刺激計劃，道指及標指齊創收市新高，道指上破3萬點大關；內地A股3大股指盤中齊創年內高位，而港股亦高企27,000點之上。

不過，中美角力屢次升級，最新有紐約證券交易所將中移、中電信及中國聯通(香港)啟動除牌程序，取消該3家中資電訊商在美國預託證券(ADR)市場的上市地位，以符合美國將一批與中國軍方相關的中企納入制裁清單的行政指令。消息極為震撼，投資者要注視其後續發展，以及留意中方會如何反擊，投資者作出入市部署前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，繫好安全帶免招損失。

1、【陳鳳珠：資金或續入市 料港股有動力向上】

2、【曜熊理財：今年「復甦年」迎牛市？呢2類基金可吼... 】

3、【鄺紫珊：2021年科技相關股份續為焦點 原因係...】

4、【陳樂怡：預期經濟今年中復甦 資金將重回傳統股】

5、【葉尚志：比特幣炒過龍轉吼黃金？邊隻金股最值博...】

6、【郭家耀：中央規管電商行業 中小商戶可受惠？】

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