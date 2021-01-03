租客趁低息上車！屯門麗寶大廈355萬成交

利嘉閣地產助理分區經理梁桂華表示，該行新近促成屯門麗寶大廈中層G室成交，單位實用面積約248方呎，建築面積約344方呎，原則兩房，現採一房間隔，景觀開揚。單位放盤超過一個月，原開價375萬港元，經議價後減價20萬元或約5.3%，最終以355萬元獲區外租客承接，趁低息進身業主，折合實用面積呎價約14,315元，折合建築面積呎價約10,320元。

據悉，原業主於2016年4月以約222萬元購入上述單位，持貨4年，現轉手帳面獲利約133萬元，物業升值約60%。

麗寶大廈上月共錄得兩宗二手成交，目前大廈仍有約三個放盤，叫價由340萬元起。

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