新冠肺炎：美歐掀創業潮　搶佔疫情商機

儘管新冠肺炎疫情重創全球經濟，惟同時在美國、英國及法國等國帶動創業潮。原因是疫情改變民眾與企業的行為，許多創業家搶佔疫情帶來的商機，被公司裁員的打工仔亦被逼變身做老闆，紛紛開創自己的事業。

外媒報道，美國2020年第3季申請設立新公司的數目按年激增82%，法國去年10月新公司登記宗數亦按年增長20%，至8.4萬宗，刷新歷史紀錄。

德國近幾個月的新公司登記宗數都較2019年同期高，與疫情剛爆發時新公司登記數目銳減的情況，形成鮮明對比。日本去年9月也新增1萬家公司，按年增加14%。在截至去年12月中旬的四周，英國新公司成立數目按年增30%，且從去年6月起年成長率都達到雙位數。

而該批新成立的公司，大部分有一個共通點，就是尋求在各國推出社交距離措施時，滿足消費者在物流、宅配、科技、數位健康和健身等方面的需求，也就是針對新冠肺炎大流行而發「疫情財」。美國官方數據顯示，網路零售業佔新公司的比率最高，資訊、專業服務、物流等產業也帶動這波創業潮。

牛津經濟公司(Oxford Economics)首席美國經濟學家達科表示，許多在美國成立的新公司是沒有任何員工的「一人公司」，這可能是疫情期間被公司解僱的勞工，決定自行創業。

英國肯特大學分析2020年頭11個月的英國官方數據，發現新登記的公司以網路零售業為主，專做外帶的餐飲業者營業登記家數，也出現增加的趨勢。肯特大學經濟學講師鄧肯指出，新公司類型出現變化，可能是疫情改變消費型態的結果。

瑞銀財富管理首席經濟學家唐納文則指出，新公司的規模太小，無法成為業主單一收入來源，但可望在「零工經濟」下作為個人所得的一環。

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