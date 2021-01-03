全球樓市格局變！美酒店「拍烏蠅」　掀改裝住宅潮

外國傳媒報道，美國樓市格局已轉變，一些投資者正收購酒店並轉型改做出租住宅。這些買家瞄準陷入營運危機的酒店，以便宜價格接手經營困難或被迫喪失抵押品贖回權的房地產。

在許多家庭於衰退期間不得不縮減支出之際，投資者尋求從需求增長中的廉價租樓市場賺一筆。例如房地產投資公司Vivo Living在2019年底首度將旗下擁有112間客房的酒店改裝成住宅，疫情爆發後，該公司已啟動逾3項酒店改裝計劃，並洽談在2021年初買下第4棟酒店。該公司明言，將自身視為「資源回收建設商」。

房地產投資公司SHIR資本也表示，酒店改裝成的出租住宅最適合的市場，是與每月租金超過1,000美元（約7,800港元）的新落成套房競爭。若酒店套房租金便宜20%，便極具競爭力。事實上，酒店是打造便宜住宅的理想選擇，雖然房間面積通常比普通住宅小，但早已配有浴室和小廚房。

投資者表示，儘管要改裝陳舊的酒店會耗費更高成本，但通常只需耗時一年，較由頭建築更快速。除了住宅外，部分房地產商甚至改裝為辦公室。

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