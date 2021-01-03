打工仔必知！職場改變了！2020增長最快20職位是...

外國傳媒報道，去年全球疫情重塑產業及工作方式，意味職位出現了瘋狂轉變，美國職業薪金數據公司PayScale比對433萬人的數據後發現，2020年較2019相比，增長最快的工作主要為醫療保健、運輸、技術人員和基本服務。

2020年增長最快的工作是健康檢查員，按年大增136%；增長第2快是私人採購；露營車(RV)維修員是增長第3快的工作，主因是消費者不再規劃往常的旅行方案，轉向露營車或租賃等的替代方式。

以下是需求增幅首20大的工作及薪金，不妨參考一下：

1、健康檢查員，按年增136%、年薪中位數28,400美元(約22萬港元)

2、私人採購，按年增125%、年薪中位數25,000美元(約19.5萬港元)

3、露營車維修人員，按年增97%、年薪中位數42,400美元(約33萬港元)

4、非破壞性檢驗作業人員，按年增68%、年薪中位數55,000美元(約42.9萬港元)

5、地區營運經理，按年增60%、年薪中位數70,900美元(約55萬港元)

6、分子生物學家，按年增51%、年薪中位數57,800美元(約45萬港元)

7、郵政局長，按年增46%、年薪中位數73,400美元(約57萬港元)

8、食安專家，按年增39%、年薪中位數52,900美元(約41萬港元)

9、雲端解決方案架構師，按年增38%、年薪中位數137,000美元(約106萬港元)

10（並列）、物流專案管理，按年增37%、年薪中位數96,200美元(約75萬港元)

10（並列）、銷售主管，按年增37%、年薪中位數20,800美元(約16萬港元)

12、護士長，按年增33%、年薪中位數72,500美元(約56萬港元)

13、助產士，按年增32%、年薪中位數69.600美元(約54萬港元)

14（並列）、緊急醫療服務主管，按年增28%、年薪中位數87,400美元(約68萬港元)

14（並列）、實驗室助理，按年增28%、年薪中位數34,300美元(約26萬港元)

16、精神科護士，按年增27%、年薪中位數68,200美元(約53萬港元)

17、長照人員，按年增26%、年薪中位數25,300美元(約19萬港元)

18、護士管理人員，按年增23%、年薪中位數74,100美元(約57萬港元)

19、使用者體驗(UX)首席設計師，按年增19%、年薪中位數118,000美元(約92萬港元)

20、商務銷售經理，年增18%、年薪中位數42,400美元(約33萬港元)

PayScale行政總裁Scott Torrey表示，疫情大流行期間許多專業人員稱壓力增大，但也有些人認為工作成就感比先前更高，表明這些職業站在對抗疫情的第一線非常有挑戰性，但重要性也隨之上升。

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