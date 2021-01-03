隧道通車刺激交投！新屯門中心連錄買賣成交

美聯物業新屯門中心分行市務經理(銷售)潘偉良表示，屯赤隧道通車帶動區內二手交投，該行近日連環促成新屯門中心成交。其中一個為1座高層H室，實用面積597方呎，建築面積約750方呎，三房一套間隔，向西南遠眺機場景，同類盤源罕有，原業主叫價約700萬港元，放盤僅1星期，吸引區內業主議價至663萬元成交，折合實用呎價約11,106元，建築呎價約8,840元。原業主於2010年8月以約225萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約438萬元，物業升值約1.9倍。

另一成交單位為9座低層E室，實用面積597方呎，建築面積約750方呎，三房一套間隔，向東南望海景。原業主叫價約670萬元，獲原居於東涌的租客睇樓即日議價至660萬元成交，折合實用呎價約11,055元，建築呎價約8,800元。原業主於2014年4月以約365萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約295萬元，物業升值約81%。

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