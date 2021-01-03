日揆：中國現狀難加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」

內地早前表態想加入日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，日本媒體報道，日本首相菅義偉最新表示，中國以目前的政治和經濟體制，恐怕難以參加，日本對於中國參加意願將慎重應對。

菅義偉指出，CPTPP的規則要求成員國必須具有很高水準的市場開放，於此同時，未經所有成員國同意是不可能加入的，尤其今年是日本擔任主席國。日本在美國退出後主導11個成員參加的CPTPP，菅義偉認為日本具有一定的影響力。

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