天鑽入伙暫錄3宗租務成交　三房戶呎租29元

入伙新盤租賃需求大。中原黃澤文表示，大埔天鑽近期開始交樓，市場已錄首3宗租務個案，其中10座中低層E室一房戶，實用面積377方呎，每月租金1.2萬港元，呎租約32元。而7座中層F室兩房戶，實用面積528方呎，以每月1.7萬元租出，呎租逾32元。而9座低層J室三房戶，實用面積617方呎，月租1.78萬元，呎租約29元。

他指出，由於屋苑提供接駁巴士服務，加上樓齡新具吸引力，隨愈來愈多單位收樓及放盤，二手租務交投料持續轉旺，目前屋苑共有約80個二手放租盤，平均呎租叫價約30餘元，貼近同區二手市價。

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