用家加快入市！嘉湖山莊1月首三天錄4宗成交

中原文家輝表示，踏入2021年，用家入市步伐加快，天水圍嘉湖山莊1月首三天暫錄4宗成交，兩房佔一半。其中樂湖居12座高層F室，實用面積449方呎，以510.5萬港元沽出，呎價11,369元。

文指出，新買家為該區上車客，入市預算約500萬元，一個月前已在該區及鄰近區域睇樓，見原業主肯由530萬減至510.5萬元，即時決定入市。

原業主則於2016年10月以394.5萬元買入，持貨近4年沽貨，帳面獲利116萬元，單位期內升值約29%。

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