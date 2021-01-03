內地開放廢鋼進口　貿易商料價格三級跳

內地為減少溫室氣氣體排放，將開放進口廢鋼做為煉鋼的原材料。有台灣貿易商指出，中國鋼鐵產量太大，一旦以廢鋼為主要原料，將會把全世界的廢鋼都吸納過去，未來廢鋼供應不僅數量會短缺，價格也會三級跳。

中國生態環境部、國家發展改革委員會等五個部會，在2020年12月31日聯合發布「關於規範再生鋼鐵原料進口管理有關事項」的公告，內容指稱符合國家標準的再生鋼鐵原料，不屬於固體廢物，自2021年1月1日起可自由進口。

事實上，過去2個月來，國際廢鋼己從每噸不到300美元，大漲到上星期每噸460美元，且因為貨櫃短缺，過去從美國用貨櫃裝載回亞洲的廢鋼，也從市場上消失了，鋼鐵原物料已是風聲鶴唳。

有台灣鋼鐵廠指出，未來可能出現的廢鋼短缺危機，如果電爐廠不調高收購價來增加收購量，2個月後就要面臨減產的命運。

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