英國廢除徵收5％「月經稅」　財相：感到驕傲

英國在成功脫離歐盟後，正式宣布廢止「月經稅（tampon tax）」，即不再向所有女性經期生理用品課徵5%的營業稅。

英國財政部指出，英國脫離歐盟意味着，將不再需要收到歐盟法律約束，對被歸類為非必需奢侈品的女性經期生理用品徵收最低5％的稅額。

對於英國政府能夠兌現廢除「月經稅」的承諾，英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示感到驕傲，並也稱英國政府正在英國境內各學校、大學和醫院推出免費女性經期生理產品。

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