宅經濟威力！美2020年出版業銷情「疫」市升

外國傳媒報道，近年捱打的出版業去年受惠於居家防疫令，民眾無法出門娛樂，只好買書閱讀！據研究機構NPD BookScan指出，2020年以冊數計的出版品銷售增長近8%，就連市佔不大的電子書和有聲書銷量也起飛。

美國企鵝藍燈書屋行政總裁Madeline McIntosh預期，2020年是長久以來最棒的一年。

美國出版商協會指出，去年有聲書收入按年增長逾17%。過去幾年走下坡的電子書銷售增幅也超過16%。

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