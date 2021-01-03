為投資部署！盤點產業疫下贏輸家

2020年疫情橫掃全球，全部產業皆受影響，當中有贏家亦有輸家。

贏家：

1、建築與居家裝修零售業：疫情促使部分民眾由城市遷至近郊，尋找較大的生活空間方便在家工作與遠距教學。2020年全球樓市火熱，帶動建築商和家得寶等居家裝修零售業股價大升。

2、太陽能：氣候變遷促進新能源投資，美國家用太陽能龍頭Sunrun去年股價飆逾3倍。

3、比特幣：投資者視之為可替代黃金的避險資產，去年升幅近3倍。

4、電玩：居家防疫帶動電玩需求，任天堂Switch遊戲機銷售一空。

5、大型零售商：不論是電商巨企亞馬遜或沃爾瑪等一站式實體零售商，皆是疫情中的贏家。

6、科技巨企：不用多說了。

輸家：

1、觀光旅遊：酒店、餐飲等通通受累，全球3大郵輪股價瀉45至60%。

2、石油：在疫情最嚴峻的時候驚見「負數」。

3、銀行：貸款違約恐讓銀行面臨數百億美元虧損。

4、航空：業界陷入史上最困難的一年。

5、百貨公司：疫情造成JCPenney與Neiman Marcus等破產。

6、汽車廠：先是疫情爆發初期面臨停工，之後又導致汽車需求急速萎縮，嚴重打擊業績。

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