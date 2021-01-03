內地貧富懸殊惹憂　20%最窮人口佔整體收入僅4.7%

外地媒體報道，上海財經大學高等研究院日前發表報告顯示，中國貧富差距問題日益惡化。

報告指出，儘管中國經濟產值(GDP)已達全球第2，人均GDP突破1萬美元，但與已開發國家5萬美元以上的人均GDP相比仍有很大差距。從平均值來看，中國已是上中等收入國家，但從中值來看，中國的貧富差距問題日益惡化。

數據顯示，目前佔中國總人口20%的最貧困人口，在整體收入或消費中所佔比重只有4.7%；而佔總人口20%的最富裕人口，佔整體收入或消費的份額則高達50%，家庭平均槓桿率(負債水平)已升至64.1%。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020