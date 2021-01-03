人口危機！低出生率惡化　南韓史上首次「減人」

外國傳媒報道，南韓2020年出生人數降至有統計以來新低，也是首次少於死亡人數。該國周日(3日)發布人口統計，截至2020年12月31日，人口共計5,182.9萬人，按年減少2萬人，也是有統計以來，首次出現人口減少。

南韓2020年共計27.58萬人出生，按年減少10.65%，繼2017年出生人數降至40萬人以下後，時隔3年已跌破30萬人。2020年死亡人數為30.77萬人，按年增加3.1%。

行政安全部分析，出現「死亡交叉」(即出生少於死亡)的主要原因為低出生率現象惡化速度加快，需要從基礎上進行改變。觀察各年齡層人口分布，60歲以上人口佔24%，其中60至69歲人口及70歲以上人口分別較2011年增加4.7%及3.5%；40至59歲人口佔比達32.7%，20至39歲人口佔26.4%，19歲以下人口16.9%。

隨着社會環境及家庭形式改變，單人家庭戶數也增長至57.47萬戶，按年增加6.77%，佔比達39.2%，為歷年最高紀錄。

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