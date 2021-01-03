【深度解構】無人機來了！2021全球經濟「飛」上天空

2021年經濟將向「空中」發展，填補海陸不足！美國聯邦航空局(FAA)在2020年臨近結束時，頒布了萬眾期待的無人機使用規定，允許美國境內小型無人機飛越上空，也准許夜間飛行，為擴大無人機商業用途邁進一大步，有助業界加速推出包裹運送等應用。隨着無人機技術應用擴大，很快就有機會看見大批無人機穿梭在住宅樓宇與社區之間，交付新鮮食品與包裹，也可能重新塑造房屋設計及社區樣貌，便利新型送貨方式融入生活圈。

FAA表示，新規將強制無人機(或稱「無人航空載具」)在多數情況下內置遠程識別(Remote ID)技術，化解安全疑慮。凡是重量在0.55磅(0.25公斤)以上的無人機，都須具備相關技術，以便識別操作者身份及無人機位置；小型無人機在特定環境下，例如飛越群眾、場館或露天音樂會上空，也必需採用，相比此前，若要操作小型無人機在人的頭上飛行，則有諸多限制。新規將在1月的聯邦公告中刊登，60天後生效，無人機製造商有18個月時間，開始生產配備遠端識別技術的機種。

FAA主席迪克森指，新規化解人身安全與國家安全顧慮，為無人機進一步納入美國空域管制範圍鋪路，讓民眾更快能目睹無人機的商業化操作，如遞送包裹。就此，企業正競相發展無人機機隊，以加速出貨。目前已在美註冊的無人機超過170萬架，獲FAA認證的遙控駕駛員約20.3萬人。

試想想消費者在家中透過手機點餐，無人機在一小時內就能載着熱騰騰的食物。為了迎接全球新趨勢，建築師和發展商或需重新思考樓宇設計，包括在信箱、住家屋頂或窗台安裝無人機升降平台。這也可能重塑整個社區容貌，包括為無人機提供專屬飛航空間和飛行模式，以確保居民安全。

或許對港人而言，上述構想圖有點匪夷所思，惟美國電商界早已磨拳擦掌，正引領世界投資潮流。亞馬遜、聯合包裹(UPS)及Alphabet的無人機部門Wing，皆已取得FAA許可，能提供有限的無人機送貨服務，例如亞馬遜無人機部門Prime Air正測試30分鐘內交付重達5磅貨物的技術；Wing正測試利用無人機把貨物與餐點交到居民手上。

當然，目前仍有許多安全問題有待解決，芝加哥新創公司Valqari正就此商機研發方案，開發無人機送貨信箱，標榜能收取包括零售包裹、餐點在內的所有類型貨物託運。信箱頂部可當作無人機升降平台，飛機能啟動信箱的伸縮門，把貨物安全放置。Valqari表示，公司願景是無人送貨信箱能安裝在住宅屋頂或窗台，期望信箱有朝一日能像車庫般普及。

傳統零售巨企沃爾瑪更提出結合無人機送貨和住宅發展的概念，並已申請專利，就是在住宅建築加裝無人機專用貨物滑梯，方便卸貨，接着讓貨物傳送至輸送帶，再分送給各家信箱。

【未來商機！太空產業規模料近11萬億】

提起無人機，全球經濟發展重心確實有向「空」趨勢，為2021年務必關注的投資主題。美國銀行去年已預期，到了2030年，持續增長的太空業經濟規模將擴大2倍以上，高達1.4萬億美元(約10.9萬億港元)，規模相當於全球疫前旅遊業1.5萬億美元。儘管疫情導致部分私營及公營項目延誤，但似乎未對太空產業的投資帶來損害，主因是太空業內部的大部分支出是企業對企業(B2B)或企業對政府，復甦速度較企業對消費者(B2C)為快。

事實上，2020年世界經濟競賽已觸及太空領域，尤其5G方起，6G已急不及待起動，意味未來誰能主宰太空衞星，就能奪取話語權！舉例來說，美國軍工「龍頭」企業洛歇馬丁(美股：LMT)去年底宣布，以約44億美元(約343億港元)收購美國火箭引擎製造商Aerojet(美股：AJRD)。專家指出，由於洛歇馬丁本身是Aerojet的大客戶，料收購將藉垂直整合加強與對手SpaceX、Blue Origin競爭的實力。

Aerojet業務約60%屬國防、40%屬太空。Canaccord Genuity分析師Ken Herbert表示，洛歇馬丁的收購將有助國防業務，亦能提高在太空領域的競爭力與地位。美國銀行分析師Ron Epstein則稱，收購會讓洛歇馬丁增強其在超高音速武器領域的推進能力，並可能影響戰術彈道導彈業務。

市場目前預計，洛歇馬丁併購Aerojet的交易將在2021年下半年完成，美國監管部門是否批准被視為主要風險之一。

太空基金會行政總裁Tom Zelibor表示，太空產業整體表現不錯，有能力應對疫情困難。他又指出，美國2019年為非政府太空支出增加了7.7%，成為太空經濟主要增長動能。

【歐美日掀創業潮 「散工經濟」疫後新常態】

美國無人機商用提速，除了帶動建築業革新外，民眾就業模式也可能出現劃時代轉變，尤其新冠肺炎疫情改變了大眾消費及企業行為，使創業不只是打工仔「自救」表現，更是未來捕捉商機所在。外電報道，美國、英國、法國等地已掀起創業潮，媒體統計單是美國，去年第三季申請設立新公司的數目按年激增82%；法國去年10月新公司登記則按年增20%至8.4萬家，創歷史紀錄。亞洲的日本去年9月也新增1萬家公司，按年增加14%。

至於英國，在截至去年12月中旬的4周，新公司成立數字按年大增30%，且從去年6月起按年增長率都達到雙位數。英國有「真人騷」節目訪問疫下創業者，有人說：「封城封區，令我內心團火燒得更旺」，亦有人說：「(此時此刻)我無其他嘢可以輸」。更有家庭因夫婦因雙雙失業，成立了自煮食物配送服務，在英國去年首次封城封區之時業務爆升。

值得留意的是，並非人人都因為失業而創業。有創業者謂，疫下令日常工作受阻，有更多時間去思考長遠目標，使他開創了煙三文魚業務。據粗略統計，食品和手工製成品成為疫下最多人選擇創業的產品，而網上銷售、直接附運產品給買家的營運模式，相較開實體店的成績來得佳。這正正符合了無人機送貨的趨勢。

據英國肯特大學分析，去年首11個月新登記的英國公司以網絡零售業為主，專做外賣餐飲。新公司類型出現變化，與疫情改變消費形態不無關係。美國官方數據亦顯示，網絡零售業佔新公司的比率最高，資訊、專業服務、物流等產業也帶動這波創業潮。

瑞銀財富管理首席經濟學家Paul Donovan指出，上述提到的新公司規模太小，無法成為創業者單一收入來源，但可望成為個人收入的一環，意味「散工經濟」大行其道。

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