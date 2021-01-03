十大屋苑周末兩日20宗買賣　按周增11.1%

中原地產十大屋苑本周末錄得20宗成交，較上周末18宗增加2宗或11.1%，連續6個周末企穩雙位數，3天新年長假期共錄29宗成交，成交活躍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第4波疫情確診數字回落，業主做好防疫措施下願意開門讓買家睇樓，周末睇樓人流增加。市場剛性需求強，在欠缺一手新盤競爭下，二手成交步伐加快，有買家趁樓價尚未破頂，即馬上偷步入市。

除天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園兩日各錄4宗買賣最多外。中原張光耀稱，鰂魚涌太古城1月暫錄得2宗成交，其中金星閣中低層C室，實用面積701方呎，三房間隔，叫價1,420萬港元，最終以1,360萬元手，呎價19,401元。

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