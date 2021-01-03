A股前瞻：國策帶動今年升勢料持續　軍工股看俏

內地A股去年以升市作結，市場認為今年升市勢延續，因上月中央經濟工作會議以連續、穩定、可持續為主調，加上今年為「十四五」(第14個5年計劃)開局之年等，為多項具重大意義的紀念年，經濟不容有失。短期來看，周一(4日)股市高收的機會大。

翻查過去10年A股在元旦假期後首日開市表現，滬綜指收市上升機會為60%，深成指則一半一半。當中，以2015年升幅最大，兩者分別漲3.58%和4.59%，主要是市場憧憬減息；跌得最多的是2016年，受人民幣急跌及內地數據數據疲弱等不利因素拖累，兩者分別急挫6.86%和8.2%，並觸發熔斷機制，令A股提早收市。由於過去周末無重大消息，預計周一走勢平穩居多，根據往績，軍工股看高一線。

回看過去一年，A股雖然處於全球疫情陰霾之下，但表現不凡，滬綜指全年累升13.87%，深成指累漲38.73%，深圳創業板指數更累飆64.96%，表現全球稱冠。

展望今年，國泰君安表示，多項重大政策會議，例如去年12月的中央經濟工作會議剛完成，今年3月又有全國兩會，令市場對政策的預期升溫，而近日因假日原因，地緣政治關係相對緩和，而且內地上市公司近日所發的盈喜比例較多，都有利年初A股表現。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，在消息面上，內地股市好多於壞，包括採購經理指數(PMI)連續10個月高於盛衰分界線50以上，人民銀行連續幾個星期透過逆回購操作「放水」等，令市場資金充裕，預計今日A股高開高收的機會不低。然而，以全年來看，今年貨幣政策會趨向正常化，貸款總額增幅預計低於去年，料滬綜指升見3,700點後，或再難突破。

值得留意的是，由1月1日起，內地年金基金投資權益類資產比例的上限獲提高，理論上會為資本市場帶來3,000億元人民幣的增量資金，將有利股市表現。

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