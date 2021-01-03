新盤UPDATES：長假銷情不俗　個別項目近「雙位數」

長假期一手市場交投不俗，當中將軍澳日出康城樓盤備受追捧，帶動個別項目於期內的銷量直迫「雙位數」，同時亦有特色戶以高逾半億元做價獲承接。

●SEA TO SKY長假期間連沽9伙

●LP6特色大宅逾5300萬沽 創日出康城歷來次高

新盤特色戶續受追捧。據一手銷售資訊網資料，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，新年長假期內暫已售出3伙，其中1座63樓A室，實用面積2,555方呎，平台面積584方呎，成交價5,314.4萬元，料創日出康城屋苑歷來次高紀錄，折合呎價2.08萬元。

●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY一房戶呎售逾3萬

中原負責銷售的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，新年長假期再錄成交，單位為8樓F室，實用面積428方呎，一房間隔，成交價1,323.8萬元，呎價30,930元。買家採用「1440 GO」先住後付付款計劃，只需預備低首期，已可入住或將單位出租。

●朗濤連錄3宗交易 料屬1組買家購入

據一手銷售資訊網資料，大埔白石角朗濤連錄3宗交易，單位分別為9B座11樓C室、8樓C室及6樓C室，合共成交價3,065.9萬元，而每戶做價介乎1,011.1萬至1,031.5萬元。據悉，該批單位由1組買家大手購入自用。

●逸瓏灣8開齋 高層戶售逾1,290萬元

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020