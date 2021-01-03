產業洗牌！巨企去年底趕賣歐洲資產

新冠肺炎疫情久久未能緩和，各產業已被迫洗牌整合！隨着歐洲疫情惡化，多間企業紛紛趕於去年底前出售當地資產套現。瑞典併購集團EQT於去年12月初宣布，出售歐洲物業服務供應商Apleona予私募基金PAI Partners，涉資16億歐元(近151億港元)；在港上市的普拉達(Prada，01913)亦以作價4,000萬歐元(約3.8億港元)，向控股股東附屬公司Orexis出售位於意大利米蘭的零售物業。

普拉達於上周二公告，出售物業包括兩層建築物及地下室，總建築面積約590方米，原為Prada分店之一。集團認為，Prada品牌在米蘭的供應過多，加上該店自去年3月意大利實施封鎖措施而關閉，故最終決定中斷其營運，尤其是該店屬米蘭5間品牌專賣店中盈利最低。受套現消息刺激，普拉達股價連漲兩日，在2020年收爐日更一度飆至51.5元，創逾5年盤中新高，收報51.2元，全年累升59.01%。

至於EQT在2016年向德國Bilfinger集團購入Apleona，是由Bilfinger分拆出來。根據當年出售交易所設的條款，在今次交易完成後，EQT預期需向Bilfinger支付4.5億至4.7億歐元。

事實上，2019年12月，維旺迪已將UMG的10%股份售予同一財團。維旺迪更表明，正計劃再出售UMG的小部分股份。

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