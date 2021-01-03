美國通過企業透明法　堵塞全球洗錢逃稅漏洞

美國國會推翻總統特朗普的否決，再度通過2021財政年度國防授權法案，值得注意的是，法案中「企業透明法」要求美國空殼公司必須向當局揭露所有人身分。分析認為，變相這類公司難再被用來藏匿數以十億美元計的財富。

新法案強迫空殼公司背後的「受益所有人」(beneficial owner)，必須向美國財政部金融執法機關「犯罪執法網絡」(FinCEN)通報自己的身分。雖然說法律仍保障這些人不被大眾所知，只有財政部和執法單位握有讀取資料的權限，但金融體系透明化的倡議者說，這已使打擊貪官、組織犯罪和逃稅富人獲得足夠進展。

據聯合國估計，每年有8,000億至2萬億美元透過全球金融體系進行洗錢。各界焦點多擺在巴拿馬和開曼群島等避稅港，但專家指出，美國經濟規模龐大，加上得以在不被注意的情況下吸取數以十億美元計的能力，使美國成為把非法資金轉變成合法資產的重要關鍵。

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