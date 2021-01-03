全球經濟亂象！柬埔寨捉老鼠賣給越南

外國傳媒引述最新出版的《經濟學人》稱，柬埔寨經濟受疫情衝擊，城市工作變少，失業民眾不得不回到農村耕種，卻因稻米價格便宜，根本賺不到錢，只好「捉老鼠」賣給越南。

報道引述亞洲開發銀行數據顯示，柬埔寨工作年齡人口為900萬左右，預計2020年減少50萬個工作機會，使許多在城市工作的人被返回農村，詎料稻米價格太便宜，去年1至4月之間，農民的工資整整降了1/3。

隨着失業人數上升，耕田又賺不到錢，為了生存，許多柬埔寨人改以捕鼠器當作謀生工具，甚至將捉老鼠當成全職工作。據報，柬埔寨人捕鼠有兩個目的：其一是避免老鼠破壞莊稼；其二是鄰國越南以稻草自由放養老鼠，據稱很美味，故將捕到的老鼠賣給越南。

有受訪農民稱自去年4月以來，附近村莊的捕鼠器數量增加非常多，不像之前那麼有利可圖，以前每捕撈1公斤可獲得6,000瑞爾(約11.5港元)，在整個供應鏈中，價格下跌的趨勢也愈來愈明顯，收入少了一半。

老鼠價格下跌，除了是供應增加外，需求也減少，越南人擔心吃老鼠染上新冠肺炎，令需求降低，加上從去年3月以來，官方已關閉邊境，使老鼠銷售管道變得困難，若「走私」被補，更要面臨罰款及監禁風險。

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