全球經濟亂象！疫情遇亂局 泰國今年經濟恐更差
2021年01月03日 19:49
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（Getty Images圖片）
泰國國家發展管理研究所(NIDA)周日(3日)預料，今年泰國經濟狀況將受疫情升溫影響而進一步惡化。
根據NIDA調查，約52.2%泰國民眾預測今年經濟將比去年更糟糕，僅14.6%預測會有所改善。此外，48.1%受訪者認為，疫情帶來的影響恐較去年來得更致命。
泰國央行上月也表示，該國去年經濟恐大幅萎縮6.6%，並將今年經濟增長估計從原先的3.6%下調至3.2%。
NIDA的調查亦顯示，泰國要從反政府抗議活動中恢復經濟，恐面臨更多障礙。近77%受訪者認為，今年泰國政局將持續混亂或惡化，43%預測今年還會再發生示威活動。
由於泰國首都曼谷、龍仔厝府及羅永府為疫情熱點，當地政府正考慮在包括首都曼谷在內28個省府實施更嚴格的防疫措施，限制商業活動來遏制疫情。
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