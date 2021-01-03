第一視頻獲批海南建賽事平台　刺激旅遊消費

據公告，瘋狂體育計劃於海南建立區塊鏈技術驅動賽事平台，集賽事資訊、預測、直播、體育社區等為一體的綜合娛樂平台，並推出符合海南旅遊消費需求的積分系統，進行海南各類體育賽事、自行車賽事、方程式賽車、拳擊及其他賽事、國際足球及籃球賽事的有獎競猜活動。勝方將會獲得獎勵積分，可透過系統平台用作兌換免稅店商品及服務、酒店及航空服務等，藉以刺激海南旅遊消費。

瘋狂體育將設立具備相關專業知識及體育彩票相關經驗的合資格團隊，在海南發展這個賽事平台和積分系統項目。第一視頻認為，結合內地政府對海南未來發展定位及一系列政策利好，瘋狂體育正式落實海南開展此獨特的項目，將提高公司的相關業務競爭力。

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