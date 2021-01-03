樓價UPDATES：馬鞍山迎海僅帳賺20萬元易手

二手業主加快出貨套現，馬鞍山迎海兩房戶，辣招仍未鬆綁，放盤半年減價至800萬元沽，扣除10%額外印花稅，持貨不足3年帳面只賺20萬元，當中仍未計及其他使費。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山俊賢閣中層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，放盤約一個月，原業主開價750萬元，經議價後減價57萬元或約7.6%，最終以693萬元以交吉形式沽出，實用呎價約18,986元，原業主於2010年11月以約300萬元購入上述單位，持貨10年，現轉手帳面獲利約393萬元。

●西半山翰林軒2座低層E室，實用面積790方呎，套三房間隔，以1,480萬元易手，實用呎價18,734元，原業主於2008年2月以788萬元買入，持貨12年，帳面獲利692萬元，單位升值約88%。

●北角寶馬山花園2座高層C室，實用面積806方呎，套三房間隔，以1,670萬元易手，實用呎價20,720元，原業主於2011年10月以1,180萬元買入，持貨9年，帳面獲利490萬元，單位升值42%。

●筲箕灣麗東海景豪苑2座高層G室，實用面積約621方呎，套三房間珮，以約1,060萬元成交，實用呎價約17,069元，新買家購入作自住之用，原業主於2000年6月以約365萬元購入，是次轉售帳面獲利約695萬元，物業升值約190%。

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九龍區

●將軍澳帝景灣8座中層A室，實用面積724方呎，三房一廁間隔，享內園景，議價後以1,195萬元成交，實用呎價16,506元，原業主於2015年7月以935萬元買入，持貨逾5年，現沽貨帳面獲利260萬元離場，單位升值約28%。

●大角咀港灣豪庭8座極高層F室，實用面積440方呎，兩房設計，吸引搵樓多時之買家承接，成交價740萬元，實用呎價約16,818元，單位原業主於2007年7月以約263.2萬元購得，是次轉手帳面獲利476.8萬元，升值逾1.8倍。

●奧運站柏景灣10座中低層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，近日以950萬元沽出，實用呎價約20,430元，原業主於1999年11月以約276萬元購入，屋苑上月共錄3宗二手成交，平均實用呎價約20,246元，現時約有80個放盤，入場價由945萬元起。

●西南九龍君滙港一個高層B室，原則兩房改一房間隔，實用面積約474方呎，以約21,000元放租約1個月後，吸引外客洽詢，議價後輕微減價2,000元，以約19,000元租出，實用呎租約40.1元，新租客為夫婦，心儀單位間隔，睇樓1次即決定承租。

●長沙灣長盛豪苑極高層B室，兩房間隔，實用面積約420方呎，以約680萬元放盤1個月後，獲區內客接洽，議價後減價約26萬元，以約654萬元成交，實用呎價約15,571元，新買家為首置客，心儀物業位於極高層，在睇樓1次後即拍板入市。

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新界區

●馬鞍山迎海1座高層G室，實用面積511方呎，兩房間隔，單位原叫價810萬元，放盤半年，最終以800萬元成交，實用面積呎價15,656元，原業主於2018年1月購入上址，當時作價700萬元，持貨不足3年沽售，扣除樓價10%額外印花稅約80萬元，單位期內升值14%，帳面獲利20萬元。

●西貢西徑村雙號屋分層戶連錄兩宗買賣，其中地下單位，叫價750萬元，累減20萬元，獲買家以730萬元承接，原業主於2003年6月以150萬元購入上址，期內帳面獲利580萬元，另一宗成交為二樓連天台戶，叫價620萬元，以603萬元沽售，原業主早於1997年6月以275萬元購入，持貨逾23年帳面獲利328萬元。

●大圍名城2座南翼高層D室，實用面積739方呎，套三房間隔，叫價1,430萬元，放盤3年，累減115萬元，減幅逾8%，以1,315萬元易手，實用呎價17,794元，原業主於2011年6月購入上址，當時作價870萬元，持貨9年多至今將單位易手，帳面獲利445萬元，單位升值約51%。

●大圍盛薈1座北翼高層C室，實用面積785方呎，套三房間隔，日前以1,320萬元易手，實用呎價16,815元，原業主則2011年以989萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約331萬元離場，單位升值約33.5%。

●沙田濱景花園3座高層G室，實用面積394方呎，屬兩房間隔，望市景，叫價680萬元，放盤四個月，累減52萬元，以628萬元易手，實用呎價15,939元，原業主於2010年3月購入上址，當時作價223.8萬元，持貨逾10年至今將單位易手，帳面獲利404.2萬元，單位升值逾1.8倍。

●大埔淺月灣2期雙號屋，實用面積約1,953方呎，四房雙套間隔，放盤約一年，原叫價3,000萬元，經議價後減價400萬元或約13%，至近日以2,600萬元沽出，實用呎價約13,313元，原業主於2010年11月以約1,988萬元購入，持貨10年帳面獲利約612萬元，物業升值約31%。

●大埔寶馬山8座中層E室，實用面積750方呎，套三房間隔，原先開價980萬元，放盤1星期，減價80萬元，減幅8.2%，速獲用家以900萬元連車位承接，實用呎價12,000元，原業主於2017年6月購入上址，當時作價850萬元，持貨3年滿SSD期轉售，帳面獲利50萬元，單位期內升值約6%。

●粉嶺帝庭軒2座低層E室，實用面積約419方呎，兩房間隔，原先叫價約570萬元放售，吸引外區用家洽商承接，並打算於婚前先置業，心儀鄰近家人居所的放盤，首選單位因價格較高，故轉而洽購上址，雙方議價後，終以558萬元成交，實用呎價約13,317元。

●天水圍居屋天麗苑低層20室，實用面積213方呎，開放式間隔，日前獲一名區內客垂青，業主有輕微調整租金，租客遂決定以7,500元即睇即租，實用呎租35.2元，如以同類型單位銀行估價約266萬元作計算，該單租金回報率可達3.4厘。

●屯門麗寶大廈中層G室，實用面積約248方呎，原則兩房，現採一房間隔，放盤超過1個月，原開價375萬元，經議價後減價20萬元或約5.3%，最終以355萬元沽出，實用呎價約14,315元，原業主於2016年4月以約222萬元購入，持貨4年轉手帳面獲利約133萬元，物業升值約60%，新買家為區外租客。

●屯門花園低層C室，實用面積316方呎，兩房一廳間隔，日前獲一名區內客垂青，新買家考慮到銀行對單位估「凸價」，可以承做高成數按揭，決定以355萬元購入，實用呎價11,234元，稍低於市場價成交。

●荃灣麗城花園2期8座低層C室，實用面積約572方呎，三房間隔，日前終以650萬元沽出，實用呎價約11,364元，原業主於2007年12月以200萬元購入，持貨至今約13年，現轉手帳面獲利約450萬元，物業升值約2.3倍。

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