日媒：去年全球砸109萬億元救市　美國最多

日本媒體報道，新冠肺炎重創環球經濟，去年全球狂印鈔撒錢。據統計，去年一整年全球大約砸了109萬億港元救市。計及美國二度發放現金紓困及擴大失業補助，美國估計全年用了30萬元億刺激經濟，規模位居全球第一；日本緊跟在後，刺激經濟規模達300萬億日圓(約22萬億港元)。

報道稱，日本則除了醫療領域的防疫對策外，還推出「Go To Travel」以及防災減災的國土強韌化、面向中小企業的融資等等，全數加起來總額超過國內生產總值的50%。

報道指出，各國動用財政及資金周轉支援措施處於無法停止的狀態，通過借款籌措財源，未來如何消除債務將成為沉重課題。

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