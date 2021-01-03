美去年12月「非農」料僅增10萬　失業率同惡化

美國將於1月8日公布去年12月非農業職位增長，但2020年底美國疫情升溫令外界擔心就業市場再度惡化，12月的增幅恐怕再創新低，失業率也將擴大。

Investing.com網站調查分析師預期，12月非農業職位僅增長10萬人，與創７個月來最小增幅的11月新增24.5萬人相比，增幅不到一半。分析師也預期12月失業率將從11月的6.7%擴大至6.8%。

曾任歐巴馬政府經濟顧問的哈佛大學教授福爾曼表示，美國經濟會先惡化再好轉，因此就業人口增幅很有可能在12月及1月萎縮，但預期明年疫苗普及後大力推動經濟復甦，在此之前就業市場仍有許多難關。

美國秋冬再度爆發新一波疫情，導致以往年終購物季特定產業臨時工需求暴增情形不再。人力資源網站ZipRecruiter勞工經濟學家波拉克指出，2020年終購物季開放的職缺較前一年減少18%，因為2020年相當反常，以往這些季節性職缺都來自實體零售及觀光旅遊業。

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