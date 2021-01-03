【深度解構】港股開年無蜜月　首周即迎戰特朗普

港股從去年底開始發力追落後，新年伊始，市場憧憬「1月效應」延續升勢，惟全球今年毫無「蜜月期」可言，事關美國總統特朗普已明言，當地1月6日將有大事發生，加上美國紐約證券交易所上周勒令3隻中資電訊股在美除牌，間接為港股「開年」，反映中美之爭半點兒也沒有緩和。有市場人士分析，美國大選相關消息已無法左右股市，疫情才是主導今年市場走勢的最重要因素。這亦意味一旦特朗普成功炮製「黑天鵝」，股市將大幅受壓。

所謂「1月效應」源自美股，意指1月股市通常會上升，亦衍生出「1月跌全年跌，1月升全年升」的說法，主因是美國投資者為了節省資本增值稅，通常會於12月沽出虧蝕的股票，把帳面虧損變成實際虧損，以獲得稅務寬免，到1月再重整投資組合入市買股。統計過去10年，單計恒指1月升的話，全年皆升的機會為70%；若以1月升與跌共同計算，全年準確度為60%。

至於今年如何？資深財經專家林一鳴表示，一來歷史上並非每年1月股市都上升，參考價值不算高；二來去年美股明顯「升過龍」，港股亦已大幅反彈，料未有特殊新消息推動下，恒指1月走勢只會維持窄幅上落格局，部分資金將會回流至大型科技股，熱門醫療股亦續成市場焦點，相信還有一定上升空間。

對於今年首周開局就迎來特朗普攪局，號召支持者1月6日上演大規模示威，再加上由共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)率領的11位共和黨參議員揚言，會在國會認證總統大選各州的選舉人票時挑戰結果，林氏指出，市場普遍預期特朗普最終未能成功推翻大選結果，並早已消化有關消息，料股市未會因此出現太大波動。反之，若疫苗效用符合預期，市場氣氛將轉趨樂觀，今年恒指有望升至30,000點水平。

瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘認為，資金會持續泊入港股，與去年第四季情況相近。在市場流動性充裕、人民幣持續強勢，加上疫苗誕生有望令全球經濟進一步復甦等利好因素推動下，看好港股1月走勢，料恒指到了3月可企穩在28,000點水平，今年整體維持「慢牛」格局，計及股息，全年回報將達13%，恒指未來12個月目標為28,500點。

他預計，未來零息環境將維持一段時間，保留現金並不吸引，建議投資者減持現金，增加配入股、債市場的資產，尤其中資股及亞太區高息債的上升潛力較大，料兩者回報皆可達10%。在美元持續轉弱下，人民幣債券吸引力亦隨之大增。

惟他提到，疫苗成效和變種病毒擴散程度將會影響企業中長線的盈利復甦，而即使拜登政府上場，中美關係在短期內仍會維持緊張，雖然其執政可預測性較高，但在舊經濟板塊上，短線宜選擇政治風險低的股份。

相比之下，美國整體分析員審慎得多，因今年首周除了特朗普攪局外，還有喬治亞州參議院選舉及周五公布的上月非農就業數據，警告任何一項出了亂子，皆會觸發環球資金及股市大混亂，主因是市場完全沒有準備最壞情況。更有報道指，特朗普可能在離任前數天對伊朗開戰，為全球留下爛攤子作結！

【美股】

美股去年底氣勢如虹，惟新一年首個交易周率先要面對政治議題挑戰，首先是周二舉行的喬治亞州兩個參議院議席補選，其後共和黨參議員計劃於周三反對部分州份的總統選舉人團投票結果，疫情嚴峻亦繼續令人憂慮。不過，長遠而言，市場普遍看好今年美股。

在拜登當選美國總統及民主黨控制眾議院下，一般相信若共和黨維持參議院控制權，可阻礙拜登和民主黨可能推動的加稅和其他更進取政策。現時市場雖普遍預期共和黨可保住一個或兩個補選席位，但選情仍緊湊。

Raymond James分析員米爾斯指出，喬治亞州的補選結果對拜登政府未來兩年國會改選前的施政至關重要，對政策議程和人選任命具決定作用；雖然市場普遍預期共和黨會保住參議院控制權，但從2016年大選到去年的大選，結果往往令人意外，故是次補選結果難以預測。他續預期，補選結果要數日才能確定，增添市場不明朗因素。加拿大皇家銀行的調查顯示，88%受訪投資者預期共和黨會維持參院控制權，大部分認為對股市有利。若民主黨意外取下兩席，可能引發市場拋售。

緊隨其後的是美國國會將於周三認證選舉人團投票結果，多名共和黨參議員計劃屆時提出反對。雖然此舉對推翻大選結果的機會甚微，但三菱UFJ經濟師Chris Rupkey指，投資者對兩黨交鋒的潛在政治風險準備不足，儘管今年可望有更多刺激經濟措施和基建開支，但政局不穩會削弱相關經濟成效。

不過，長遠而言，分析員普遍預期美股會更上一層樓。綜觀市場預測，以摩根大通的Dubravko Lakos-Bujas最樂觀，給予標指今年底目標4,400點；BTIG首席股市和衍生工具策略員伊曼紐也相信，銀行股將推動標指於今年底前闖4,000點大關。

除美股外，受惠弱美元和貿易局勢緩和等，新興市場獲看好，近期資金流入不斷。外電報告綜合17個新興市場的經濟和金融市場指標顯示，泰國、俄羅斯、南韓、台灣和馬來西亞是今年首5個最具潛力的新興市場。

【A股】

內地A股去年以升市作結，市場認為今年升市勢延續，因上月中央經濟工作會議以連續、穩定、可持續為主調，加上今年為「十四五」(第14個5年計劃)開局之年等，為多項具重大意義的紀念年，經濟不容有失。短期來看，今日股市高收的機會大。

翻查過去10年A股在元旦假期後首日開市表現，滬綜指收市上升機會為60%，深成指則一半一半。當中，以2015年升幅最大，兩者分別漲3.58%和4.59%，主要是市場憧憬減息；跌得最多的是2016年，受人民幣急跌及內地數據數據疲弱等不利因素拖累，兩者分別急挫6.86%和8.2%，並觸發熔斷機制，令A股提早收市。由於過去周末無重大消息，預計今日走勢平穩居多，根據往績，軍工股看高一線。

回看過去一年，A股雖然處於全球疫情陰霾之下，但表現不凡，滬綜指全年累升13.87%，深成指累漲38.73%，深圳創業板指數更累飆64.96%，表現全球稱冠。

展望今年，國泰君安表示，多項重大政策會議，例如去年12月的中央經濟工作會議剛完成，今年3月又有全國兩會，令市場對政策的預期升溫，而近日因假日原因，地緣政治關係相對緩和，而且內地上市公司近日所發的盈喜比例較多，都有利年初A股表現。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，在消息面上，內地股市好多於壞，包括採購經理指數(PMI)連續10個月高於盛衰分界線50以上，人民銀行連續幾個星期透過逆回購操作「放水」等，令市場資金充裕，預計今日A股高開高收的機會不低。然而，以全年來看，今年貨幣政策會趨向正常化，貸款總額增幅預計低於去年，料滬綜指升見3,700點後，或再難突破。

值得留意的是，由1月1日起，內地年金基金投資權益類資產比例的上限獲提高，理論上會為資本市場帶來3,000億元人民幣的增量資金，將有利股市表現。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020