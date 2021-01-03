國金前瞻：本周兩項政治風險夾擊美股

美股去年底氣勢如虹，惟新一年首個交易周率先要面對政治議題挑戰，首先是周二舉行的喬治亞州兩個參議院議席補選，其後共和黨參議員計劃於周三反對部分州份的總統選舉人團投票結果，疫情嚴峻亦繼續令人憂慮。不過，長遠而言，市場普遍看好今年美股。

在拜登當選美國總統及民主黨控制眾議院下，一般相信若共和黨維持參議院控制權，可阻礙拜登和民主黨可能推動的加稅和其他更進取政策。現時市場雖普遍預期共和黨可保住一個或兩個補選席位，但選情仍緊湊。

Raymond James分析員米爾斯指出，喬治亞州的補選結果對拜登政府未來兩年國會改選前的施政至關重要，對政策議程和人選任命具決定作用；雖然市場普遍預期共和黨會保住參議院控制權，但從2016年大選到去年的大選，結果往往令人意外，故是次補選結果難以預測。

他續預期，補選結果要數日才能確定，增添市場不明朗因素。加拿大皇家銀行的調查顯示，88%受訪投資者預期共和黨會維持參院控制權，大部分認為對股市有利。若民主黨意外取下兩席，可能引發市場拋售。

緊隨其後的是美國國會將於周三認證選舉人團投票結果，多名共和黨參議員計劃屆時提出反對。雖然此舉對推翻大選結果的機會甚微，但三菱UFJ經濟師Chris Rupkey指，投資者對兩黨交鋒的潛在政治風險準備不足，儘管今年可望有更多刺激經濟措施和基建開支，但政局不穩會削弱相關經濟成效。

不過，長遠而言，分析員普遍預期美股會更上一層樓。綜觀市場預測，以摩根大通的Dubravko Lakos-Bujas最樂觀，給予標指今年底目標4,400點；BTIG首席股市和衍生工具策略員伊曼紐也相信，銀行股將推動標指於今年底前闖4,000點大關。

除美股外，受惠弱美元和貿易局勢緩和等，新興市場獲看好，近期資金流入不斷。外電報告綜合17個新興市場的經濟和金融市場指標顯示，泰國、俄羅斯、南韓、台灣和馬來西亞是今年首5個最具潛力的新興市場。

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