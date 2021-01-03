3家中企遭紐交所除牌　中證監批評「任性」

美國紐約證交所上周決定對中國移動、中國電信、中國聯通(香港)3家中企在美上市股份除牌，中國證監會周日(3日)回應時指出，即使除牌，對公司發展影響有限，批抨美國打壓彰顯制度的隨意性、任性、不確定性。

中國證監會表示，3家中國公司發行美國預託證券(ADR)並在紐交所上市已經接近或超過20年，一直遵守美國證券市場規則和監管要求，受到全球投資者的普遍認可，明顯是美方出於政治目的實施行政命令，完全無視全球投資者的合法權益，破壞市場秩序。

中證監表示，3家中企的ADR總體規模不大，合計市值不到200億元人民幣，其中中國電信只有約8億元人民幣，中國聯通只有約12億元人民幣。流動性不足，交易量很小，融資功能缺失，對公司發展和市場運行的直接影響相當有限。

當局強調，這是不明智的行為，希望美方尊重市場、尊重法治，多做維護全球金融市場秩序的事。

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