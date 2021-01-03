全球經濟亂象！金銀價未升完　鋼或率先跑出

踏入新一年，美元前景幾乎被一面倒唱淡，黃金和白銀則獲看好仍有可觀上升空間，基本金屬亦料受惠於全球經濟復甦。當中，中國為減少溫室氣體排放，將開放進口廢鋼作為煉鋼的原料，此舉勢長期推升所有鋼產品價格。

貿易商指，中國鋼鐵產量大，一旦以廢鋼為主要原料，會吸納全世界廢鋼，未來供應不僅會短缺，價格也會「三級跳」。過去兩個月，國際廢鋼已從每噸不足300美元，漲至近期每噸460美元，且因為貨櫃短缺，過去習慣從美國用貨櫃裝載回亞洲的廢鋼也消失了。

中國需求強及主要生產國巴西供應減，煉鋼原料鐵礦石近期價格也急漲，料會再攀升。Jefferies Financial估計鐵礦石價格會今年首季升至每噸180至200美元頂峰。

銀價和金價去年累漲近48%和25%，齊是2010年後最勁。鑑於聯儲局保持寬鬆貨幣政策及潛在債務貨幣化，將帶來美元貶值風險，花旗早前預測金價未來6至9個月會再升穿每安士2,000美元。New Street Advisors創辦人Delano Saporu稱，長遠看好金價和銀價，但暫時會對相關持倉抱中立態度，因料資金流出貴金屬並流入虛擬貨幣的潛在趨勢會在今年初持續。

至於油價去年劇烈波動後，今年前景仍未明朗，關鍵之一是以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的石油輸出國組織和盟國(OPEC+)的行動。OPEC+同意本月放鬆減產力度後，周一(4日)開會決定下一步行動。現時俄國主張2月可再每日增產50萬桶，取態較審慎的沙特未公開表態。

儘管如此，受惠疫苗推出有利需求前景，布蘭特期油去年底仍守在每桶50美元以上。惟美國候任總統拜登暗示，準備重啟伊朗核協議，令現時受美國制裁的伊朗可望恢復每日逾100萬桶原油出口，勢考驗OPEC+如何在增產和維持油價穩定取得平衡。

此外，負責石油出口的伊拉克SOMO證實，已與一家中國油公司完成20億美元的石油供應協議，外界推測中國藉此為財政拮据的伊拉克政府紓困。

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