AlipayHK營運未受螞蟻事件影響

阿里巴巴一直與長和( 00001 )合作發展支付寶香港版AlipayHK，惟營運流動支付程式的公司Alipay Payment Services(HK)Limited(APSHKL)早前出現人事變動，持有APSHKL的公司CKHH Alipay Internet Services(HK)Limited亦因阿里最近一次增資而變成由阿里控股。

APSHKL行政總裁陳婉真就此表示，雙方對支付寶香港的發展有信心，願意繼續投資，而在公司營運上，長和沒有淡出，在資金及零售點上仍有支援公司。對於內地加強互聯網金融監管，她認為，支付寶香港是獨立分拆的子公司，對營運影響不大。公司主要借鏡螞蟻的技術，並進一步優化香港的交通支付服務。

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