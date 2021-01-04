恒生信用卡夥OpenRice谷餐飲消費
2021年01月04日 00:01
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恒生銀行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺(左2)
疫情促進網上消費增長，2020年首11個月，恒生銀行(00011)透露，該行信用卡網上本地零售消費交易量按年增長超過3成；網上餐飲消費交易量亦按年增加逾3倍。該行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺指，愈來愈多客戶使用手機支付，以信用卡作購物消費無論在線上線下仍是主要的支付模式。
該行與OpenRice《開飯喇！》推出合作計劃，利用金融科技及餐飲服務科技作應用程式介面(API)對接。由今日(4日)起，客戶綁定恒生信用卡及OpenRice會員帳戶，在OpenRice app支付頁面，用已綁定的恒生卡結帳，即可賺取或兌換Cash Dollars當現金使用，並可跨平台於OpenRice應用程式查閲Cash Dollars記錄。
關穎嫺表示，更多合作優惠將於今個月陸續推出。此次合作促使全港逾6,000間餐廳成為Cash Dollars獎賞計劃夥伴，當中不乏餐飲小商戶，而Cash Dollars商戶網絡更增加至超過1.3萬間。
OpenRice開飯喇常務董事黃鳳鳴指，該平台推出共12個餐飲商用方案，主要包括OpenRice Pay、訂座、餐飲券及外賣自取服務。以香港大約2.6萬間餐廳計算，有超過1.2萬餐廳及400萬該平台的註冊用戶正使用上述服務。
客戶私隱一直備受關注，恒生銀行資訊科技總監江廣明指，API技術框架在金管局監管之下，而所有API介面均為加密，加上該行與OpenRice沒有共同數據庫，客戶使用服務時只需OpenRice帳號和加密的信用卡號碼便可完成交易。恒生銀行營運總監陳梁綽儀亦表示，該行非常注重網上安全，會採取一系列嚴謹的保安措施保障客戶資料。
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