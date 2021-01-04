東方日報B1：恐現政經「黑天鵝」　港股開年首周喊驚

港股從去年底開始發力追落後，新年伊始，市場憧憬「1月效應」延續升勢，惟全球今年毫無「蜜月期」可言，事關美國總統特朗普已明言，當地1月6日將有大事發生，加上美國紐約證券交易所上周勒令3家中資電訊商在美除牌，間接為港股「開年」，反映中美之爭半點兒也沒有緩和。有市場人士分析，美國大選相關消息已無法左右股市，疫情才是主導今年市場走勢的最重要因素。這亦意味一旦特朗普成功炮製「黑天鵝」，股市將大幅受壓。

所謂「1月效應」源自美股，意指1月股市通常會上升，亦衍生出「1月跌全年跌，1月升全年升」的說法，主因是美國投資者為了節省資本增值稅，通常會於12月沽出虧蝕的股票，把帳面虧損變成實際虧損，以獲得稅務寬免，到1月再重整投資組合入市買股。統計過去10年，單計恒指1月升的話，全年皆升的機會為70%；若以1月升與跌共同計算，全年準確度為60%。

至於今年如何？資深財經專家林一鳴指，一來歷史上並非每年1月股市都上升，參考價值不高；二來去年美股「升過龍」，港股亦已大幅反彈，料未有特殊新消息推動下，恒指1月走勢只會維持窄幅上落，部分資金將回流大型科技股，熱門醫療股亦續成焦點，相信還有上升空間。

對於今年首周開局就迎來特朗普攪局，號召支持者1月6日上演大規模示威，再加上由共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)率領的11位共和黨參議員揚言，會在國會認證總統大選各州的選舉人票時挑戰結果，林氏指，市場普遍預期特朗普未能成功推翻大選結果，並早已消化有關消息，料股市未會太大波動。反之，若疫苗效用符合預期，市場氣氛將轉趨樂觀，今年恒指有望升至30,000點。

瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘認為，資金會持續泊入港股，與上季相近。在市場流動性充裕、人民幣持續強勢，加上疫苗誕生有望令全球經濟復甦等利好因素推動下，料恒指3月可企穩在28,000點，今年整體維持「慢牛」格局，計及股息，全年回報將達13%。

他料零息環境將維持一段時間，保留現金不吸引，建議投資者減持現金，增加配入股、債市場資產，尤其中資股及亞太區高息債的上升潛力較大，料兩者回報皆可達10%。在美元持續轉弱下，人民幣債券吸引力亦隨之大增。

惟他提到，疫苗成效和變種病毒擴散程度將會影響企業中長線的盈利復甦，而即使拜登政府上場，中美關係在短期內仍會維持緊張，雖然其執政可預測性較高，但在舊經濟板塊上，短線宜選擇政治風險低的股份。

相比之下，美國整體分析員審慎得多，因今年首周除了特朗普攪局外，還有喬治亞州參議院選舉及周五公布的上月非農就業數據，警告任何一項出了亂子，皆會觸發環球資金及股市大混亂，主因是市場完全沒有準備最壞情況。更有報道指，特朗普可能在離任前數天對伊朗開戰，為全球留下爛攤子作結！

新一年不得不提的，還有紐交所上周對3家中資電訊商展開除牌程序，中國證監會昨晚回應指，美方出於政治目的實施行政命令，完全無視相關公司實際情況及全球投資者的合法權益，嚴重破壞正常市場規則及秩序，體現其隨意性、任性、不確定性。由於3家企業在美市值不到200億元人民幣，相信能妥善應對。

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