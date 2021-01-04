紐交所宣布啟動相關ADR下市程序　三大內地電訊股急挫

中移、聯通及中電信分別公布，注意到紐約證交所監管部門職員已決定對3家公司之美國存託股票(ADR)在內的3家發行人之證券啟動下市程序，依據是公司因該行政命令而根據紐約證交所上市公司手冊第802.01D條不再適合上市。3家公司稱，尚未收到紐交所就上述將公司ADR下市之決定之通知。

紐交所將於2021年1月7日上午4:00(美國東部標準時間)暫停美國存託股票的買賣，或倘若存管信託及結算公司(DTCC)確認將就2021年1月7日及1月8日之交易日執行的交易進行結算，則紐約證交所將於2021年1月11日上午4:00(美國東部標準時間)暫停美國存託股票的買賣。紐約證交所將向美國證券交易委員會提出申請，於完成所有適用程序後將美國存託股票下市。

中移表示，公司自1997年10月上市以來，一直嚴格遵守上市地的法律法規及監管要求，依法合規運營，對紐交所上述決定和行動表示遺憾。

聯通表示，對紐交所上述決定和行動表示遺憾，估計將對公司的普通股和ADR的交易價格及交投量產生影響。公司將繼續密切關注相關事項進展，並研究考慮採取適當的措施，以保護本公司的合法權益。

中國電信表示，對紐交所的決定和行動表示遺憾。

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