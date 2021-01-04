康宏環球尚未完成2017至2019年度業績審核

1.康宏於前管理層的管理下在2017年前廣泛的不當行為及各種業務和交易的不完整記錄所需的審計工作，拖延了核數師在2020年9月和10月取得的早期進展；

2.曹貴子和包括曹貴子在內之前管理層嚴重和複雜的不當行為使核數師審計賬目時遇到前所未有的困難；

3.公司正營運於多項訴訟的環境，使核數師及管埋層需要更多時間評估及決定合適的會計處理方法；

4.延遲確定對曹貴子許多不當行為的會計處理方法，如2015年以本公司資金透過循環融資的不當配發股份。

根據修訂的時間表，該公司預計將於2021年1月31日或之前完成並落實尚未完成經審核帳目。當相關帳目於2021年1月底前落實，公司將於2021年2月底前召開股東年度大會。

康宏環球同時公布，根據公司最近的調查，證實據稱由郭曉群控制的51.2%中的其餘股權很有可能由與郭曉群本人或郭曉群的關連方或代名人持有；公司有理由相信51.2%中的其餘股權為2015年循環融資的不當配發股份，且皆被郭曉群、陳佩雄及王鵬英於2017年7月至10月進行收購時一併收購。另外，根據公司調查，51.2%的其餘股權內，大部分是透過謎網公司的聯繫人以不同形式獲取。公司打算在主要訴訟中增加其他被告人，並於適當時候向香港高等法院提出恰當的法院申請。

康宏環球股份繼續停牌。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020