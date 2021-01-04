【樓民熱話】港樓神話終結！2021年面臨4大冧市因素...

痛苦難過的2020年終於離開，寄望香港人在新一年有新開始。美好的祝願話雖如此，現實卻對所有港人開了個黑色笑話。長達1年多的經濟衰退、疫情夢魘揮之不去，還有社會文化的改變，都對香港造成傷害。展望今年的樓市樓價，更加難以樂觀，面臨四大冧市因素...

香港人必須有現實感，明白刻下的處境，尤其是國際對香港的睇法，是香港能否繼續成為國際金融中心的關鍵。假使未來失去國金中心地位，香港經濟勢必萎縮，市民收入減少，薪金貼近大灣區並非危言聳聽。

首先，美國於去年7月份取消香港特殊待遇地位，早前更稱將以對待中國大陸的方式對待香港。此外，歐美多國與香港停止逃犯引渡協議，意味着未來在香港犯下金融監管條例，只要逃往上述歐美國家就能逍遙法外，打擊投資者對香港金融市場的信心；以上種種深層影響將在未來一年逐步浮現。屆時香港地位如何比得上北京、上海、廣州及深圳等四大一線城市？只能淪為二線城市，愈來愈被邊緣化。

其次，除了香港自身改變外，外來的威脅亦不能忽視。無論日本東京，還是新加坡都想趁機取代香港的國金地位。日本更明言希望吸納香港的金融人才。未來只要日本決心拆除高稅收、英語普及度低等藩籬，配合吸納香港金融人才，並非沒有取而代之的機會，最起碼可以分薄香港金融的市場份額。

外國想吸納香港人才，亦帶出移民潮再起的社會問題，近年愈來愈多中產人士為下一代教育問題而移民。分析指，保守估計未來數年約30萬人移民，以正常一家三口、四口計算，到時有7.5萬至10萬個單位流出市場或租或賣，對樓價或租金造成壓力。同時，社會失去一大批青壯勞動力，對香港經濟發展造成惡性循環。

最後則是近憂，香港刻下失業率高企，市民收入大減，且失業仍未見頂，未來供樓更加困難。許多樓市KOL說目前低息環境，供樓相當輕鬆。事實是，目前樓價比10多年前飆升以倍數計，刻下買樓所借的按揭金額遠高於以往，供款壓力只會有增無減，又何來輕鬆供樓之說？

講到尾，過去10多年樓價有升無跌的神話已在2020年終結，2021年是向下跌的轉捩點。而下跌分兩種，一種是1997至2003年長達6年的慢慢陰乾，期間跌幅高逾6成；另一種則是高臺跳水，既快且急。未來會是哪一種？

東網產經專欄作者 林南冧

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020