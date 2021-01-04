【市前重點睇】道指期貨靠穩　金價升上1918美元

●踏入亞洲時段，美匯指數弱見89.786；港匯處7.7519；離岸人民幣(CNH)報6.492；美元兌日圓報103.25；歐元企1.2252；英鎊見1.368。金價升上1,918美元。布油報51.7美元；紐油徘徊於48.4美元。道指期貨靠穩。

●美國股市在2020年最後一個交易做好，3大指數齊以近全日最高位收市，而道指和標指均創出收市新高。道指收報30,606點，升196點或0.65%；標指收報3,756點，升24點或0.64%；納指收報12,888點，升18點或0.14%。道指、標指、納指全年分別累升7.3%、16.3%、43.6%，當中納指創自2009年來最好的年度表現。

●蘋果公司(Apple Inc.)2020年全年股價飆升約8成，著名科技股分析師、私募基金Loup Ventures合夥人Gene Munster預言，Apple在2021年將再次引領科技行業的增長，未來市值將升至3萬億美元(約12.4萬億港元)。Apple上周四收報132.69美元，市值達到2.27萬億美元。

●比特幣曾升破3.4萬美元，繼續創新高。

●新加坡第4季度GDP按季增長2.1%，預期為增長1.3%；按年則收縮3.8%，預期收縮4.7%。新加坡2020年全年GDP收縮5.8%。

●日本媒體報道，新冠肺炎重創環球經濟，去年全球狂印鈔撒錢。據統計，去年一整年全球大約砸了109萬億港元救市。計及美國二度發放現金紓困及擴大失業補助，美國估計全年用了30萬億元刺激經濟，規模位居全球第一；日本緊跟在後，刺激經濟規模達300萬億日圓(約22萬億港元)。

●美國紐約證券交易所公布，將會取消3家中資電訊商在美國的上市地位，以符合美國將一批與中國軍方相關的中企納入制裁清單的行政指令。中國證監會周日(3日)回應時指出，即使除牌，對公司發展影響有限，批抨美國打壓彰顯制度的隨意性、任性、不確定性。

●美股道指創新高，但港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報26,989點，跌242點或0.9%。

●紐約2月期金上周四(31日)收報每安士1,895.1美元，升1.7美元或0.1%。紐約3月白銀期貨收報每安士26.412美元，跌16.1美仙或0.6%。紐約期金全年累升近25%；紐約期銀累升約48%，同創自2010年以來最佳年度表現。

●紐約2月期油上周四收報每桶48.52美元，升12美仙或0.25%；布蘭特2月期油收報每桶51.8美元，升46美仙或0.89%。紐油全年累跌約21%；布油則累跌約22%，主要受累於新冠肺炎疫情全球持續升溫，令油市需求預期受壓。

●香港金融管理局發出8張虛擬銀行牌照，2020年悉數開業，儘管多間虛銀明言無意打「價格戰」，惟利率定價仍相當進取，虛銀客戶存款金額至少達10億美元(約78億港元)，業界普遍認為疫情反而推動香港金融科技發展。

●歐洲股市上周四偏軟，英國富時100指數收報6,460點，跌95點或1.45%；法國CAC指數收報5,551點，跌48點或0.86%；德國DAX指數收報13,718點，跌42點或0.31%。

英國脫歐在年內均存在不確定性，令英股全年累跌約14%，創自2008年以來最差的表現。法股和德股則分別累跌約7%和上升3.5%。

●內地傳媒報道，中國人民銀行《貨幣政策執行報告》顯示，截至去年9月底，主要金融機構(含外資)房地產貸款餘額48.8萬億元人民幣，較2019年同期增長12.8%，房地產貸款佔各項貸款餘額的28.8%，個人房貸餘額為33.7萬億元人民幣，較2019年同期增長15.6%。人行及銀保監會聯合發布《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，將銀行分為5個檔次，依照不同檔次設定房地產貸款餘額佔比和個人房貸餘額佔比兩個上限。

●印度政府初步公布，去年12月份貿易赤字按年擴大26%，至157億美元(約1,224億港元)，其中入口增加約7%，出口則跌1%。數據顥示，印度上月進口黃金按年激增82%至約20億美元，而升幅最快的出口是藥物，增長17%。

●據金融數據公司FactSet提供的分析師估計，美國各航空公司2020年淨虧損可能超過350億美元(約2,730億港元)，債務更累積超過1,720億美元(約1.34萬億港元)。

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