【專家點評】陳正犖：加元蓄勢快重現升浪

踏入2021年，疫苗的正面消息或繼續支持市場情緒，其中加元同樣受惠更正面的風險偏好環境，相對結構性弱勢的美元，加元的上升動力在2021年應會持續。

除風險偏好因素推動，加拿大政府有可能繼續放寬其財政立場，同時加拿大央行再放鬆政策機會微，在偏鬆的財政政策，配合或收緊的貨幣政策，都會為加元添上動力。

另外，繼布蘭特期油突破50美元以上水平，紐約期油短期技術圖上看到正形成雙底，頸線在48.96美元，目標在50美元以上，似乎亦準備突破50美元關口。我們預期油價會平穩向上，布蘭特期油及紐約期油2021年平均價格將分別為每桶54美元及51美元。油價向上將支持加元表現。

美元兌加元技術圖亦似乎支持加元向上的觀點。美元兌加元240分鐘短線圖看，正形成一個小雙頂，向下目標為1.2752，其後加元或重試fibo 0.764回調，即1.2677位置。若收低於此，美元兌加元長遠跌勢或加大，有機會跌勢延展至2017年9月低位1.2062，這亦是主要雙頂的頸線位置。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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