疫情影響審計進程　高銀金融進一步延遲公布業績

公司指出，2020財政年度之審計仍須待完成保理業務分部減值評估及集團營運資金預測之審計程序後方告完成。新冠肺炎的持續擴散及由此產生的在家辦公政策、差旅限制及隔離措施已嚴重影響提供有關集團於中國之保理客戶(為美國出口商)資料的進程。而保理客戶的信貸評估以及相關應收保理賬款減值評估需要該等有關資料。

另外，公司亦正尋求就持有高銀金融國際中心的賜譽全部普通股訂立的買賣協議相關的資料。集團需要上述資料以完成集團的營運資金預測，從而供核數師完成2020財政年度的審計工作。

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