中梁控股去年12月合約銷售金額按年跌8.6%
2021年01月04日 08:32
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中梁控股(02772)公布，於2020年集團累計合約銷售(連合營企業及聯營公司的合約銷售)金額約1,688億元人民幣(下同)，按年增長10.69%；合約銷售面積約1,350.6萬平方米；合約銷售均價約每平方米1.25萬元。
單計去年12月，集團合約銷售(連合營企業及聯營公司的合約銷售)金額約201億元，按年下跌8.64%；合約銷售面積約164萬平方米；合約銷售均價約每平方米1.23萬元。
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