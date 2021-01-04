歐康維視生物斥1.22億元入股EyePoint

EyePoint於納斯達克上市，為公司的許可方夥伴一。集團分別於2018年11月及2020年1月與

EyePoint訂立獨家許可協議，據此，EyePoint分別授予集團於大中華地區進口、開發及商業化OT-401(YUTIQ)及OT-502(DEXYCU)的獨家權利。

董事會認為，藉由訂立股份購買協議，投資將擴大集團緊抓EyePoint創新管線的未來授權機遇及維持對若干藥物資產或候選藥物的臨床開發及商業化需求的持續供應的能力。此外，此將幫助集團透過EyePoint於美國研發創新藥物方面的專業知識把握藥物發現階段的新機遇，並維持臨床研發及商業化的增長。

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