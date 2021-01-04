【名家筆陣】埃利安：風險資產投資難再如魚得水

金融市場與實體經濟嚴重脫鈎將會引發甚麼狀況？是投資者部署2021年投資策略時的關鍵問題之一，亦是全球經濟與決策官員的重要課題。

環球經歷一年的新冠肺炎疫情衝擊，金融市場與實體經濟原本已非常明顯的差距進一步擴大。美股各大指數於2020年3月23日觸底回升，更在疫苗出爐前已創新高；加上各國央行超寬鬆貨幣政策，也使債券息率大幅下降。

與此同時，全球經濟形勢仍不確定，尤其是歐洲爆發新一輪疫情，或使經濟陷入再次衰退。美國復甦亦可能受挫，從而限制東亞帶動全球經濟增長的動能。若這種形勢持續時間愈長，將為長期經濟增長留下愈深的創傷。

主要國家經濟展望不確定，但金融市場深信各大央行可以確保金融資產不受影響，同時認為央行資金的惠及新興市場。投資者最有把握的，莫過於認為各大央行資金充裕，會購入投資者所持有的各種證券；尤其是深信央行在任何價格都會照買不誤。理性的投資者不僅早已提前布局，同時會尋找其他獲利機會。結果是流動性行情無窮無盡，完全忽視基本面，還改變市場局限，令傳統的因果關係逆轉。

根據目前資訊研判，2021年的挑戰應該不在於頭幾周，而會在較晚的時候出現。擾亂市場的因素包括：貨幣政策逆轉(可能性甚小)，風險胃納過當引發市場動盪(頗有可能，但未必如此)，及大量企業破產(最具可能，會逐漸浮現)。儘管投資者目前仍能憑藉充裕的流動性在市場上捕捉利潤，但到2021年稍晚時情況可能會改變。

各大央行目前嚴重扭曲市場的作法，在經濟復甦且通脹預期升溫後，就難以繼續。景氣復甦雖然受市場歡迎，但不大可能完全抵銷企業破產的衝擊及貧富差距擴大的後果。當流動性不足而導致修正時，投資者或因為過度持有風險資產而後悔。

在這種情勢下操作，建議投資者使用與流動性行情截然不同的分析工具，例如信用與技術分析，規劃可能情況，精明的投資結構，以及了解投資錯誤的恢復能力。投資者還應該懂傳統智慧，包括重新思考傳統的6成資金擺股市，4成擺債券的投資組合等。

金融市場與實體經濟大脫鈎持續太長時間，亦表示央行的負擔過於沉重。2021年的希望寄望於疫苗帶動經濟復甦，企業基本面改善到足以支撐其資產價格，以及貨幣與財政政策能夠重新平衡。

安聯首席經濟顧問 埃利安

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