港股倒升　港交所及小米創新高　三大電訊股捱沽

港股在2021年首個交易日低開高走，恒生指數倒升過百點，企27,300點樓上。國企指數跌約30點；科技指數倒升80點，重上8,500點關，主板成交350億港元。

騰訊倒升約2%撐市；美團亦倒升1%；小米集團升3%，創34.3元歷史新高；京東集團跌0.6%；阿里巴巴續跌2.7%。

紐約證交所對內地三大電訊股的ADR啟動下市程序，相關股份應聲下跌。中國移動曾跌4.5%，低見42.2港元；中國聯通挫3.6%，低見4.29元；中國電信挫5.6%，低見2.03元。

金融股個別發展，香港交易所漲2.9%，創437.4元新高；友邦保險倒升1.4%。滙豐控股跌1%；工商銀行及建設銀行跌2.4%及1.5%

【09:20】2021年開局跌144點 阿里巴巴挫3%

港股在2021年首個交易日開市偏軟，恒生指數跌144點，報27,087點；國企指數跌76點，報10,661點；科技指數低開49點，報8,376點。

阿里巴巴跌3.3%，是表現最差藍籌。其他大型科網股普遍向下，騰訊跌1%；美團跌0.4%；京東集團跌0.5%；小米集團升1.2%。

金融股合力拖低大市，滙豐控股跌1.1%；工商銀行及建設銀行跌1.6%及1.2%；友邦保險跌0.1%。

紐約證交所對內地三大電訊股的ADR啟動下市程序，中國移動開市跌2.7%；中國聯通跌2%；中國電信跌0.9%。

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