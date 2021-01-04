A股快報：三大指數個別發展　美的貴州茅台同創新高

內地股市在2021年首個交易日個別發展，滬綜指跌9點或0.2%，報3,463點；深成指高開45點或0.3%，至14,516點；創業板指數高開11點或0.3%，至2,977點。

板塊方面，飛機製造和玻璃行業領漲，齊升約2%；資源股升逾1%；個別電動車概念股如拓普集團、旭升股份升停板；醫療機械板塊則偏軟。

白酒股貴州茅台雖然獲傑富瑞和國泰君安唱好，但股價觸及2,000元人民幣後回落，轉跌約0.5%。

美的集團股價突破100元人民幣，再創新高，市值已超過7,000億人民幣。

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