中國經濟：12月財新製造業PMI跌至53　遜預期

中國去年12月財新製造業採購經理人指數(PMI)錄53，較去年11月十年來的高位放緩1.9個百分點，並低過市場預期的54.7，但仍處於近年來的高位。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，去年12月疫情對內地經濟的負面影響進一步消退，預計後疫情時代經濟的恢復還將持續數月。考慮到2020年上半年的低基數效應，未來半年宏觀經濟指標同比將更為強勁。與此同時，需要重點關注原材料價格快速上升導致企業成本壓力的增加以及對就業的負面影響，這對於疫情期間相關寬鬆政策的退出設計尤為重要。

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