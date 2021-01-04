【高盛推介】恒指低開後反彈 牛熊精選
2021年01月04日 10:22
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高盛(亞洲)有限責任公司：恒指於上周四(12月31日)，半日市升84點。今日(4日)則在長假期後復市，早上低開144點後見反彈，現報27,388點，升157點。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周四不論牛證或熊證皆見資金部署，當中牛證錄得約1,840萬元資金流入，及主要集中在26,000點以上收回價的產品。而熊證則錄得約1,910萬元資金流入。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的新上市恒指牛(64571)，與現價有約800點收回距離。並可留意收回價稍遠，在26,100至26,350點間的活躍條款恒指牛(62615)，及恒指牛(61865)。遠牛選擇可留意屬低面值的恒指牛(57342)，與現價有約1,650點收回距離。
恒指牛(64571)，收回價26,590點，行使價26,490點，換股比率10,000，槓桿比率26.9倍，新上市、市場上最貼價、槓桿最高牛證。
恒指牛(62615)，收回價26,342點，行使價26,242點，換股比率10,000，槓桿比率22.1倍，活躍條款。
恒指牛(61865)，收回價26,119點，行使價26,019點，換股比率10,000，槓桿比率18.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
恒指牛(57342)，收回價25,750點，行使價25,650點，換股比率20,000，槓桿比率15.5倍，低面值、相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意恒指熊(59460)，與現價有約300點收回距離。並可留意收回價稍遠，在27,850至28,100點間的恒指熊(56577)，及熱門條款恒指熊65739。遠熊選擇可留意屬低面值的恒指熊53807，與現價有約850點收回距離。
恒指熊(59460)，收回價27,688點，行使價27,788點，換股比率10,000，槓桿比率63.4倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
恒指熊(56577)，收回價27,888點，行使價27,988點，換股比率10,000，槓桿比率42.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指熊(65739)，收回價28,088點，行使價28,188點，換股比率10,000，槓桿比率33.4倍，熱門條款。
恒指熊(53807)，收回價28,250點，行使價28,350點，換股比率20,000，槓桿比率27.3倍，低面值、相近收回價遠熊中槓桿最高。
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