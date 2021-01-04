華爾街大淡友警告比特幣泡沫嚴重　美股被高估20％

儘管全球經濟在2020年受到冠肺炎疫情重創，但美股頻頻撲高，比特幣更一度升破34,000美元的高峰。分析師警告，股市和比特幣呈現嚴重泡沫化。

外媒報道，一向是美股大淡友的David Rosenberg警告，股市和比特幣現在呈現泡沫化，根據估算，美股被高估20%到30%。他曾經在2019年預期，美國經濟將不可避免地陷入衰退，去年初則指聯儲局可能向市場注資數年，令股市難以急挫，目前的關鍵是抱持警惕。他表示，只要利率保持在低位，除非經濟活動發生大幅度回調，否則泡沫並不會很快的破滅。

至於比特幣於上周末首次突破30,000美元後升上34,000美元關，去年全年飆升逾3倍。Rosenberg認為在短時間內，比特幣的拋物線走勢非常不正常，這是目前最大的市場泡沫。

他建議，投資者買落後大市的能源類與公用類股票，避免股市突然急挫。他補充，在充滿泡沫的股市背景下，可以投資那些沒有泡沫且很有潛力的領域，並提議投資黃金，因為黃金的波動性是比特幣的1/5。

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