【專家點評】周樂樂：中歐投資協定利好經濟　A股突破可期

過去一周，受中歐投資協定簽署等消息刺激，滬深兩市大幅上漲，其中，創業板漲5.16%、上證50漲4.34%、滬深300漲4.23%。申万一級行業，27漲1跌，其中，最強五大行業是休閒服務、食品飲料、國防軍工、非銀金融、計算機；最弱五大行業是商業貿易、建築裝飾、採掘、鋼鐵、房地產。從盤面看出，資金繼續流入消費、軍工、科技等增長性較為確定的行業，對順周期的板塊持有謹慎。

市場消息來看，市場上漲重要驅動力在於西方孤立中國疑慮被消除、中國經濟高質量復甦與流動性充裕。上周中國與歐洲簽署了中歐投資協定，消除因中美摩擦引起西方孤立中國疑慮。之前中國簽署的RECP，核心在於貿易，打開貿易被困局面。而中歐投資協定核心在於產業投資，關鍵是能大大緩解美國封鎖。這對中國迫切需要完成產業升級更有意義，增強了中國產業與資產吸引力，尤其是先進製造業。另外，中國經濟韌性強，經濟數據因去年同期基數低而有高增長數字。需關注的是新冠疫情中斷全球產業供應鏈，促使全球性產能大出清，引起現時許多行業低庫存、產能不足或缺貨，這給予國產高端產能獲得被接受的難得時間窗口。從靚麗的出口數據亦能驗證這一點。儘管海外推進接種疫苗，但全面復工復產仍存在較大不確定性。預計國內與海外各行各業補庫存，將有利中國上市公司業績增長。至於流動性，歐央行與美聯儲因疫情加重維持量化寬鬆，中國央行為支持資本市場發展繼續維持流動性充裕。

值得注意的是，疫苗接種減低疫情風險與通脹預期上升，將可能引起是貨幣寬鬆出現收緊。市場普遍預期下半年流動性出現拐點，這對高估值且無法如預期釋放業績的題材股需要謹慎。此外，市場對疫苗接種解決新冠疫情預期較高，需要謹慎疫苗接種過程中出現的不確定性因素。

綜合來看，外圍環境有望改善，國內經濟與流動性繼續對市場有支撐。技術圖形上，主要指數的周線圖出現了趨勢性突破。預計市場繼續震盪上揚是大概率是事件。配置上，兼顧成長與價值。關注增長性較為確定的細分行業：碳中和帶來的光伏新能源高成長，科技自主帶來半導體與晶片進口替代高成長，農業安全帶來的種植養殖業高成長機會，國產大飛機有望取適航證後交付訂單帶來飛機產業高增長。關注政策拐點與估值修復受益的行業：國家通過反壟斷收緊互聯網存款產品與金融創新利於大銀行業估值修復，10年國債收益率上升利於大保險企業估值修復。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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